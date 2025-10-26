L’adesione dell’on. Luigi Gentile conferma l’attrattività del partito di Matteo Salvini anche nella provincia di Agrigento.

D’altronde, anche grazie all’impegno della sottosegretaria all’ambiente, Vannia Gava, della Lega, sono arrivati ad Agrigento quasi 6 milioni e settecento mila euro destinati agli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera di San Leone e ai lavori di protezione della fascia costiera e della sede stradale lungo il Viale delle Dune della stessa località balneare.

Ormai, la Lega è diventato un partito attento alle necessità ed esigenze del meridione d’Italia e, in particolare, della Sicilia e della provincia di Agrigento.

Adesso, l’ingresso nel partito di una personalità di grande spessore politico come l’on. Luigi Gentile, già deputato e assessore regionale, concorre a dare maggiore vitalità alla Lega nella nostra provincia, dove già sono attivi e lavorano dinamicamente e proficuamente donne e uomini con le funzioni di consigliere comunale e/o di assessore.

Abbiamo già avuto modo di incontrarci con l’on. Luigi Gentile ed abbiamo accennato, in linea di massima, alle direttrici del percorso della Lega nella nostra provincia, dove senza dubbio gli spazi di crescita sono molto ampi e senza dubbio troveranno fertilità ove permeati da impegno genuino e fattivo in favore della locale collettività.

Lillo Burgio

Responsabile Provinciale Enti Locali

Lega -Agrigento