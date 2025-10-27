AICA annuncia l’avvio e la messa a regime del nuovo impianto di depurazione di Timpa dei

Palombi, che è entrato in funzione per accogliere e trattare le acque reflue urbane provenienti dalla

fascia costiera del Comune di Agrigento, dalla frazione del Villaggio Mosè e dal Comune di Favara.

Il nuovo impianto, realizzato tra le contrade Timpa dei Palombi e Piano Mola, è stato autorizzato dal

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che ha rilasciato il decreto riconoscendo la piena

rispondenza dell’opera ai più rigorosi standard ambientali e tecnici previsti dalla normativa vigente.

L’impianto è stato progettato per garantire la massima efficienza nel trattamento dei reflui urbani,

riducendo l’impatto ambientale e migliorando in modo significativo la qualità delle acque restituite

all’ambiente. Grazie a tecnologie di ultima generazione, il nuovo sistema di depurazione consentirà

un controllo costante dei parametri di qualità, assicurando il rispetto dei limiti fissati dalle normative

europee e nazionali.

L’intervento rientra in un più ampio piano di riorganizzazione e potenziamento del sistema di

depurazione del territorio agrigentino, portato avanti da AICA con l’obiettivo di superare le criticità

storiche che per anni hanno interessato l’area e di adeguare gli impianti alle direttive comunitarie in

materia di trattamento delle acque reflue urbane.

La Presidente del CdA Danila Nobile e il Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino

dichiarano: “Il nuovo depuratore rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intera fascia

costiera, in grado di migliorare la sostenibilità ambientale, favorire la balneabilità delle acque e

contribuire alla tutela dell’ecosistema marino e fluviale. Si tratta di un traguardo frutto della

collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e amministrazioni locali, che conferma la volontà

condivisa di restituire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e rispettoso del territorio.

”

Si ringraziano, per la sinergia avuta durante tutte le fasi il Commissario Straordinario Unico per la

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane

Prof. Fabio Fatuzzo, il Sub Commissario On. Avv. Salvatore Cordaro, il RUP Ing. Rosanna Grado,

il RUP Ing. Giuseppe Costanza e i direttori dei lavori Ing. Nicola D’Alessandro e Ing. Maurizio

Carlino.

Il Presidente dell’Ati Giovanni Cirillo dichiara: “Il nuovo depuratore di Timpa dei Palombi è un

risultato che segna una tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione del sistema idrico

integrato dell’Agrigentino. È un’opera che non solo risponde agli standard ambientali più avanzati,

ma restituisce dignità a un territorio che per troppo tempo ha dovuto fare i conti con criticità

strutturali e gestionali.

La collaborazione con i Comuni interessati, Agrigento e Favara, è stata decisiva per tradurre in

realtà una visione di sistema che mette al centro la sostenibilità, la tutela del mare e la qualità della

vita dei cittadini.

Come ATI, continueremo a promuovere investimenti mirati e interventi infrastrutturali capaci di

garantire efficienza, trasparenza e rispetto dell’ambiente. Il nuovo depuratore non è solo un

traguardo raggiunto, ma il simbolo di un nuovo modo di intendere il servizio idrico: moderno,

coordinato e profondamente radicato nel territorio.

”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commenta: “L’attivazione del nuovo depuratore

rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra città e dimostra concretamente che, quando le

istituzioni lavorano con unità di intenti, i risultati arrivano.

È un’iniziativa strategica per la fascia costiera di Agrigento e, in particolare, per il Villaggio Mosè,

un’area che negli ultimi anni ha visto più che raddoppiare la sua popolazione.

Finalmente, i residenti e le famiglie di questa zona potranno beneficiare di un impianto di

depurazione moderno, efficiente e in grado di garantire la qualità delle acque e il rispetto

dell’ambiente. Si tratta di un’opera che non solo migliora le condizioni di vita dei cittadini, ma

rappresenta anche un passo avanti verso una gestione più sostenibile del territorio e delle risorse

idriche.

È la conferma che investire in infrastrutture pubbliche significa anche tutelare la salute della

comunità, valorizzare il nostro patrimonio costiero e creare le basi per uno sviluppo futuro più

equilibrato e sostenibile.”

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, commenta: “Per Favara, la messa a regime del nuovo

impianto di depurazione di Timpa dei Palombi è una notizia attesa e di grande rilevanza. Significa

garantire ai cittadini un servizio più efficiente, una migliore qualità della vita e un futuro più

rispettoso dell’ambiente.

Il nostro territorio, che per troppo tempo ha sofferto le conseguenze di impianti obsoleti e di una

gestione frammentata, può finalmente contare su una struttura all’avanguardia, capace di

assicurare il corretto trattamento dei reflui e la salvaguardia del nostro ecosistema.

”