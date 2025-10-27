Il tessuto imprenditoriale della provincia di Agrigento continua a mostrare segnali di vitalità e dinamismo.

Secondo i dati relativi al III trimestre 2025, la provincia si colloca al sesto posto a livello nazionale nella graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock di imprese rispetto al 30 giugno 2025.Il saldo risulta positivo per 197 imprese, evidenziando un incremento significativo nel numero complessivo delle attività registrate sul territorio agrigentino. Questo risultato conferma la capacità del sistema economico locale di reagire e adattarsi, in un contesto caratterizzato da sfide economiche e trasformazioni settoriali.

Il dato assume particolare rilievo se si considera la tendenza generale del comparto imprenditoriale italiano, in cui la crescita resta spesso moderata o concentrata in aree metropolitane. Agrigento si distingue dunque per dinamismo e vitalità imprenditoriale, frutto anche dell’impegno di enti locali e realtà produttive nel promuovere investimenti, innovazione e sviluppo.

“Il saldo positivo di 197 imprese è un segnale concreto di fiducia nell’economia del territorio,” – ha commentato il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – la provincia di Agrigento dimostra che, con un contesto favorevole e politiche di sostegno mirate, è possibile creare condizioni di crescita anche in aree tradizionalmente considerate periferiche. La provincia di Agrigento – aggiunge – consolida così la propria posizione tra le realtà più vivaci del Mezzogiorno, confermando un trend positivo che lascia ben sperare per la chiusura dell’anno 2025″.