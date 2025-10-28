Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sull’isola sono stati vinti 60mila euro, così distribuiti: 50mila euro – colpo più alto di sabato 25 – in via Palermo a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, grazie a un 9 ‘Oro’, 5mila euro in via Vicenza a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un 8 ‘Oro’ e altri 5mila euro sulla Strada Statale 115 a Rosolini, in provincia di Siracusa, grazie a un 7 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi da inizio anno.
