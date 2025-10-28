I Carabinieri della Stazione di Maniace, nel quadro dei servizi di controllo disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, hanno svolto una specifica attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa che, tra l’altro, ha portato all’arresto in flagranza di un 80enne del posto perché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni.

L’attività dei Carabinieri, infatti, si è basata anche sull’acquisizione informativa di notizie su persone già a loro note, in forza delle pregresse vicende giudiziarie.

In tale contesto l’anziano, già gravato in passato da specifici precedenti inerenti il possesso illegale di armi, sarebbe stato nuovamente indicato come verosimilmente possessore di una pistola, tanto da “necessitare” del controllo dei militari per l’eventuale riscontro.

In effetti i Carabinieri, recatisi intorno alle 12.00 presso l’abitazione dell’80enne, sita nelle vicinanze di Corso Margherito, hanno ben presto avuto conferma dei loro sospetti perchè nella sua stanza da letto, all’interno di un cassettone, hanno scovato alcune munizioni di vario calibro, ma, nel prosieguo della ricerca, i militari hanno scoperto che l’anziano custodiva la parte più “corposa” all’interno di una piccola cassaforte di sicurezza.

All’interno di essa infatti i Carabinieri, avvolta in un panno, hanno trovato una pistola Beretta cal. 7,65, con 5 colpi nel caricatore, modificata per l’utilizzo di un silenziatore e la matricola abrasa, nonché 81 cartucce cal. 7,65 e 40. L’arresto dell’80enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che, inoltre, ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare a seguito della quale è stato posto ai “domiciliari”.