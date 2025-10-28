I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento durante il fine settimana hanno intensificato il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa.

Ad Agrigento e Castrofilippo, due giovani sono stati segnalati alla competente Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana;

a Licata, un uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di un coltello a serramanico, sequestrato dai militari operanti, e un 21enne è stato segnalato all’A.G. per detenzione illegale al fine di spaccio di 40 grammi di marijuana.