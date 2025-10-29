A seguito dell’ Ordinanza Sindacale – 87/2025 del 27/10/2025 con la quale il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha disposto la deroga alle chiusure domenicali del 02 novembre 2025, il presidente provinciale di ASSOPANIFICATORI Davide Dallicardillo esprime il proprio compiacimento per una decisione che accoglie tempestivamente l’istanza formulata dall’associazione di categoria appena qualche giorno fa.

“Considerato il numero di presenze che si attendono per la festa della Commemorazione dei Defunti – sottolinea Davide Dallicardillo – con l’apertura domenicale si ritiene di svolgere un servizio molto apprezzato sia dai tanti agrigentini che perpetuano le tradizioni locali sia dai numerosi visitatori che ancora si ritrovano nella città di Agrigento.