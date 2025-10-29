

In esecuzione dell’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2023 che regolamenta il procedimento del condono delle entrate comunali, si comunica che entro il 31 ottobre 2025 deve essere effettuato il pagamento dell’importo dell’ undicesima rata del piano di ammortamento elaborato.

Ai sensi della regolamentazione approvata “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprenderà l’ordinaria attività di riscossione coattiva”.

Nell’area cittadino/professionista del sito www.portaletributi.it, accessibile tramite le credenziali in possesso o tramite “”Spid””, in caso di smarrimento, sono disponibili i piani di ammortamento e i bollettini di pagamento.

L’avviso di scadenza delle rate sarà comunicato tramite il sito www.comune.campobellodilicata.ag.it e WhatsApp aderendo al servizio Campobello di Licata Inform@. L’iscrizione e la registrazione al servizio sono gratuite, memorizzando sulla rubrica del proprio cellulare il seguente numero +39 333 913 2266 e inviando un messaggio WhatsApp “Attiva Servizio”.

Per ulteriori informazioni 0922884148 – 121 – 126 – 108 – 208.

GIOVANNI BLANDA