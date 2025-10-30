I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno intensificato le attività di contrasto della commercializzazione online – anche mediante social network – di prodotti contraffatti, sottoponendo a sequestro oltre 6.600 unità di indumenti, orologi, scarpe e accessori riportanti marchi di noti brand e griffe.

In particolare, militari del II Gruppo Catania hanno sviluppato un’autonoma attività info-investigativa sulla base di elementi emersi dal monitoraggio delle più note piattaforme social network, individuando – anche tramite le informazioni acquisite sulle banche dati in uso al Corpo e i riscontri derivanti da numerosi appostamenti sul territorio – un soggetto catanese dedito alla pubblicizzazione e alla successiva vendita di capi contraffatti ai propri followers, cui proponeva periodicamente anche vantaggiose scontistiche.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire all’esatta ubicazione del locale utilizzato dall’interessato come magazzino e «punto vendita», situato in zona Zia Lisa/Villaggio Sant’Agata. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 6.671 capi contraffatti riportanti di noti brand, tra cui Rolex, Nike, Gucci, Dior, Versace, Christian Louboutin, Chanel, Burberry, Fendi, Balenciaga, Lacoste ed Emporio Armani.

L’interessato è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria procedente per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi», «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» e «ricettazione», nonché per furto aggravato per l’allaccio abusivo alla rete elettrica del distributore.