Giovedì 6 novembre 2025, ore 18:00 (I convocazione) – ore 19:00 (II convocazione)

Sala Consiliare, Corso Umberto I – Palazzo di Città (II piano), Canicattì (AG)

Il Consiglio Comunale di Canicattì è stato convocato in seduta pubblica e ordinaria, ai sensi degli articoli 44 e seguenti del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni del Sindaco: Relazione sull’attività svolta nell’anno 2024 (prot. n. 36326 del 15/09/2025)

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Mozione: Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli

(prot. n. 25299 del 17/06/2025 – Presentata dai consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L., Alessi A.)

Mozione: Sicurezza

(prot. n. 26704 del 26/06/2025 – Presentata dai consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L., Alessi A.)

Mozione: Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione al Governo italiano e agli organismi internazionali

(prot. n. 31718 del 05/08/2025 – Presentata dai consiglieri Falcone F., Turco A., Di Fazio G., Cuva A., La Greca G., Alessi A., Cilia G.)

Delibera: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 194, c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 – Causa C.M. c/Comune di Canicattì (pignoramento n. 1120/2024)

(prot. n. 24184 del 11/06/2025 – Proposta dall’Economo n.6 Dott.ssa A. Carrubba)

Delibera: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 194, c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 – Causa S.T. c/Comune di Canicattì (pignoramento n. 1134/2024)

(prot. n. 24198 del 11/06/2025 – Proposta dall’Economo n.6 Dott.ssa A. Carrubba)

Interrogazioni

Note operative

In caso di mancato raggiungimento del numero legale alle ore 18:00, la seduta riprenderà automaticamente alle ore 19:00 in seconda convocazione (quorum: 2/5 dei consiglieri assegnati).

Qualora il numero legale venisse meno anche in seconda convocazione, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.