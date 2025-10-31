A immortalare la solennità e l’emotività della giornata è stato il fotografo artistico canicattinese Salvatore Farruggio, che ha ricevuto nei giorni scorsi un’attestazione di merito dal sindaco Corbo per il suo instancabile reportage sulle attività culturali della città. Le sue immagini, esposte in parte durante la cerimonia e disponibili sul portale Canicatti Web Notizie, catturano l’essenza dell’evento con una sensibilità unica: il corteo colorato di studenti con bandiere e striscioni; i volti concentrati delle autorità durante i discorsi; il momento della scopertura delle targhe, con le foglie degli alberi che sembrano chinarsi in omaggio; e i dettagli intimi, come le mani di un bambino che tocca una targa o lo sguardo commosso di Roberto Saetta.



Farruggio, noto per il suo approccio poetico alla fotografia, ha trasformato il Giardino in un quadro vivente: “Ho voluto fissare non solo i volti, ma le emozioni che questi Giusti ancora suscitano – ha dichiarato –. Ogni scatto è un atto di memoria, un invito a non dimenticare”. Le sue foto, tra cui una sequenza suggestiva del corteo al mattino e close-up sulle targhe incise, saranno presto oggetto di una mostra dedicata presso la Casa Museo Livatino.