La dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera nel centro di Canicattì, in via Pirandello, è ancora al vaglio degli inquirenti. A scontrarsi una microcar, condotta da una minorenne, e una Volkswagen Passat. La giovane è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Barone Lombardo da un’ambulanza del 118. Lievi escoriazioni, invece, per il conducente della Passat. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per i rilievi e la ricostruzione del sinistro. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio.