Nuova viabilità in zona del cimitero comunale a Campobello di Licata. Con ordinanza del Sindaco Vito Terrana, nei giorni di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, sabato 1 e domenica 2 novembre, istituito il senso unico di marcia in via Marconi, con direzione per Ravanusa. Disposto anche il divieto di sosta nel lato sinistro della stessa via , nonché il divieto di accesso al parcheggio del cimitero consentito fatta eccezione per le persone invalide o di ridotte capacità di deambulazione. All’Ufficio tecnico comunale l’incarico di collocale i relativi segnali stradale, alle forze dell’ordine, l’esecuzione del provvedimento comunale.
Giovanni Blanda
