Era morto da un mese ma nessuno si era accorto di lui, un uomo di 46 anni. Un vero dramma della solitudine avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, nel Siracusano : a scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo, avvertiti da una segnalazione, presumibilmente di un passante che sarebbe stato attirato dal forte odore di putrefazione. Il corpo, come emerso nel corso del sopralluogo dei vigili del fuoco era mummificato mentre spetterà agli agenti di polizia, che hanno in mano le indagini, risalire alle cause del decesso. Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore e non potendo nessuno su cui contare è spirato ma serviranno altri elementi prima di chiudere il caso.
Dramma della solitudine, trovato cadavere di un 46enne morto il mese scorso
