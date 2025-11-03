Un ciclista di 77 anni è morto a Palermo in via Gaetano Daita. Giuseppe Gargano, questo il nome della vittima, proveniva da via Archimede e ha improvvisamente svoltato in controsenso, scontrandosi con un giovane in sella a uno scooter elettrico. E’ intervenuta la polizia stradale e gli agenti dell’infortunistica della municipale.
Ciclista si schianta contro scooter elettrico, morto 77enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Fratelli d’Italia, sezione di Naro: fermezza sull’atteggiamento ostruzionistico assunto dal consigliere comunale d’opposizione Barberi
Fratelli d’Italia – sezione di Naro – intende esprimere con fermezza la propria posizione rispetto all’atteggiamento ostruzionistico assunto dal consigliere comunale d’opposizione Barberi, già...
Naro-Camastra, l’Istituto “S. G. Bosco” forma il personale per garantire la sicurezza degli alunni
Corso sulla somministrazione dei farmaci per diabete, allergie ed epilessia: la scuola che si prende cura per davvero Garantire sicurezza e benessere agli alunni non...
Campobello di Licata, Progetto mensa scolastica
Il Comune ha esitato il Programma di fattibilita' tecnico-economica, relativo al progetto esecutivo inerente i lavori di demolizione e ricostruzione del...
Campobello di Licata, Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni a valere sui fondi...
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni a valere sui fondi del Pr Sicilia 2021/2027 in favore del Comune, anche nelle forme...
Erosione costiera, Mareamico: “La pista ciclabile rischia di crollare”
“Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone che ora rischia – per l’ennesima volta – di...
San Leone, per evitare scontro finisce contro tre auto parcheggiate
Finisce con la sua Audi A1 contro altre tre automobili parcheggiate in strada. Il fatto è avvenuto in Viale dei Giardini a San Leone...
Rifiuti tessili: crescente emergenza per i Comuni siciliani
ANCI Sicilia ha chiesto all’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, di valutare in modo condiviso le iniziative più urgenti da intraprendere. Nelle ultime settimane numerosi Comuni...