“Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone che ora rischia – per l’ennesima volta – di crollare. Purtroppo dobbiamo constatare che l’erosione costiera si è fatta sentire pesantemente, ancor prima che arrivi l’inverno.” Cosi l’Associazione Mareamico Agrigento diretta da Claudio Lombardo che lancia l’allarme e si “augura che venga immediatamente messo in campo il progetto di difesa delle coste agrigentine, promesso dalla Regione, dal Comune e dal Genio civile”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Naro-Camastra, l’Istituto “S. G. Bosco” forma il personale per garantire la sicurezza degli alunni
Corso sulla somministrazione dei farmaci per diabete, allergie ed epilessia: la scuola che si prende cura per davvero Garantire sicurezza e benessere agli alunni non...
Campobello di Licata, Progetto mensa scolastica
Il Comune ha esitato il Programma di fattibilita' tecnico-economica, relativo al progetto esecutivo inerente i lavori di demolizione e ricostruzione del...
Campobello di Licata, Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni a valere sui fondi...
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni a valere sui fondi del Pr Sicilia 2021/2027 in favore del Comune, anche nelle forme...
San Leone, per evitare scontro finisce contro tre auto parcheggiate
Finisce con la sua Audi A1 contro altre tre automobili parcheggiate in strada. Il fatto è avvenuto in Viale dei Giardini a San Leone...
Rifiuti tessili: crescente emergenza per i Comuni siciliani
ANCI Sicilia ha chiesto all’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, di valutare in modo condiviso le iniziative più urgenti da intraprendere. Nelle ultime settimane numerosi Comuni...
Giornata delle Forze Armate, ecco il programma delle iniziative ad Agrigento
Martedì 4 novembre 2025, alle ore 10:00, presso il Monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” in Agrigento, si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e...
Due giovani si smarriscono tra i boschi, ritrovati dal soccorso alpino
Due giovani di 22 e 23 anni si sono persi durante un’escursione nella zona di Rocca Busambra, ma dopo ore di ricerche sono stati...