“Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone che ora rischia – per l’ennesima volta – di crollare. Purtroppo dobbiamo constatare che l’erosione costiera si è fatta sentire pesantemente, ancor prima che arrivi l’inverno.” Cosi l’Associazione Mareamico Agrigento diretta da Claudio Lombardo che lancia l’allarme e si “augura che venga immediatamente messo in campo il progetto di difesa delle coste agrigentine, promesso dalla Regione, dal Comune e dal Genio civile”.