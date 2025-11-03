Fratelli d’Italia – sezione di Naro – intende esprimere con fermezza la propria posizione rispetto all’atteggiamento ostruzionistico assunto dal consigliere comunale d’opposizione Barberi, già burocrate della Regione Sicilia e candidato sindaco non eletto congiuntamente al consigliere Gallo. Da mesi assistiamo a una condotta che non solo ostacola il normale svolgimento dell’attività amministrativa, ma che si configura come un tentativo sistematico di destabilizzazione politica, attraverso continui esposti, interrogazioni e segnalazioni alla Corte dei Conti, senza alcuna partecipazione costruttiva a partire dagli incontri dei capigruppo consiliari.

Il Comune di Naro versa in uno stato di dissesto finanziario, frutto di anni di cattiva gestione da parte delle precedenti amministrazioni. Eppure, i consiglieri Barberi e Gallo sembrano ignorare volutamente le responsabilità pregresse, concentrandosi solamente ed esclusivamente nelle azione dell’attuale amministrazione Dalacchi.

L’attuale amministrazione è composta da giovani che amano profondamente la propria città e che non hanno mai fatto parte delle precedenti gestioni. Con coraggio e senso di responsabilità, si sono assunti l’onere di risanare Naro, consapevoli che saranno gli organi competenti a valutare nel tempo la correttezza delle azioni e i relativi atti emessi. Auspichiamo che chi è preposto al controllo possa finalmente far emergere le vere cause che hanno portato al declino della fu “Fulgentissima” Città di Naro.

Questa opposizione sterile e strumentale non è nuova in Italia. L’ostruzionismo politico, mascherato da zelo burocratico, ha spesso paralizzato lo sviluppo di intere comunità. La burocrazia, quando piegata a logiche di parte, sa essere permissiva con gli “amici degli amici”, ma diventa inflessibile e ligia quando si tratta di ostacolare chi lavora per il cambiamento.

Esempi emblematici si trovano in molte realtà italiane:

• Roma, 2023: durante la discussione sul piano urbanistico, l’opposizione ha presentato oltre 1.000 emendamenti, rallentando l’approvazione per mesi.

• Napoli, 2022: il progetto di riqualificazione del lungomare è stato bloccato da ricorsi e richieste di sospensive, nonostante fosse già finanziato.

Fratelli d’Italia Naro condanna con forza questa deriva e ribadisce il proprio impegno a fianco dell’amministrazione Dalacchi, affinché si possa continuare a lavorare per il bene della Città, senza lasciarsi intimidire da chi usa le istituzioni come strumento di rivalsa personale.

La politica deve tornare a essere servizio, non sabotaggio.

Il Coordinamento Cittadino di FDI – Naro