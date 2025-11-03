Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha condannato ad un anno e otto mesi di reclusione un 25enne di Porto Empedocle, accusato della detenzione di una pistola, delle relative munizioni e anche di sostanza stupefacente.

La procura, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno e quattro mesi. La vicenda è legata a quanto accaduto nel luglio dello scorso anno quando sarebbe intervenuto a difesa del fratello che aveva litigato con un gruppo di persone nei pressi di un bar a Porto Empedocle. Per intimidire i rivali il 25enne aveva portato una pistola.

Dalle successive immagini delle telecamere, arricchite anche dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, i poliziotti perquisirono l’abitazione del giovane trovando una pistola calibro 22, nascosta nel tetto del terrazzino con 33 cartucce all’interno di una federa chiusa, 3 grammi di cocaina nascosti all’interno di un muretto con un bilancino di precisione e 28 grammi di marijuana. L’imputato, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica, è attualmente detenuto per estorsione in seguito alla maxi inchiesta sulle cosche mafiose di Villaseta-Porto Empedocle.