“Piove e l’acqua finisce in mare. Come da tradizione che dura da oltre 20 anni anche oggi la pioggia raccolta nella diga Comunelli è stata prontamente buttata per via dei problemi strutturali mai eliminati”. Lo denuncia la Coldiretti Sicilia. La diga, che tra l’altro serve il comprensorio di Gela, Riesi e Butera nella provincia di Caltanissetta dove vengono prodotti pomodoro, peperoni, uva, carciofi e altre tipologie di primizie in serra e in pieno campo, non garantisce il mantenimento di sicurezza anche perché è piena di fango e quindi l’acqua viene buttata. “Siamo di fronte all’ennesima commedia dell’assurdo – sostiene Coldiretti – Se ci fossero più invasi aziendali anche interconnessi, un piano di reti adeguate per soddisfare le esigenze così come richiesto da Coldiretti, questa preziosa risorsa non andrebbe sprecata. Invece l’Ars continua perdere occasioni così come ha fatto nelle sedute di assestamento di bilancio ed oggi assistiamo all’ennesima sversata in mare di acqua preziosa per superare la siccità da cui non si è usciti. Invece la politica siciliana continua a non vedere e a non sentire”.
Denuncia Coldiretti Sicilia: “piove ma l’acqua finisce in mare”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Non versò al Comune di Agrigento l’imposta di soggiorno: hotel condannato per danno erariale
Non ha versato al Comune di Agrigento la quota prevista dall’imposta di soggiorno, la società che gestisce una importante struttura ricettiva cittadina condannata per...
Agricoltura, in arrivo 5 milioni dall’Esa per il ripristino delle strade extraurbane
Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. È stato...
Oltre 10 milioni di euro di finanziamenti alle imprese del trapanese, proficua l’intesa tra...
Oltre dieci milioni di euro di finanziamenti erogati, tra il 2024 e il 2025, a favore di oltre 200 imprese di piccole e medie...
Sabina Guzzanti a novembre in Sicilia con ‘Liberidì Liberidà”
Liberidì Liberidà è il nuovo spettacolo teatrale di Sabina Guzzanti, con il quale la comica, imitatrice, cabarettista e attrice romana torna nei principali teatri...
“Aspettando San Martino”: 8 e il 9 novembre 2025 a Castroreale
Castroreale si prepara a “riempirsi” ancora una volta di profumi, colori e persone in festa grazie all’evento “Aspettando San Martino – Per un cin...
La Regione Siciliana vince il Premio Braille dell’Unione ciechi
È stato assegnato alla Regione Siciliana il Premio Louis Braille per il 2025. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina dal presidente Renato Schifani,...
Banda specializzata in rapine a imprenditori, 5 arresti
Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato cinque persone per rapina aggravata in concorso e porto illegale di armi in esecuzione di un’ordinanza...