Un brutto incidente si è verificato ieri alle porte di Campobello di Licata. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto; ad avere la peggio un pensionato del luogo che ha riportato delle ferite gravi ed è stato trasferito in ospedale per mezzo di un elisoccorso. La prognosi resta riservata. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che si sono occupati della dinamica del sinistro stradale.
Incidente a Campobello di Licata, pensionato trasferito in elisoccorso
