Liberidì Liberidà è il nuovo spettacolo teatrale di Sabina Guzzanti, con il quale la comica, imitatrice, cabarettista e attrice romana torna nei principali teatri italiani dal prossimo novembre. Lo spettacolo che è distribuito e prodotto dalla Savà produzioni creative arriva sulla nostra isola, con due date, grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Sabina Guzzanti con Liberidì Liberidà sarà a Palermo al Teatro Golden venerdì 28 novembre ed ad Adrano al Teatro Bellini sabato 29 novembre. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Sabina Guzzanti non perde mai occasione per esprimere le proprie posizioni in merito allo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro. Con il suo inconfondibile stile, che mescola ironia tagliente e critica sociale, “Liberidì Liberidà” invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze. Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, voce scomoda e per questo spesso criticata, Sabina Guzzanti, torna a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e come sempre corrosivo.

Da ormai un paio d’anni, Guzzanti, figlia, sorella e soprattutto madre di tanti orfani dei bei tempi andati, si dedica al dialogo sia con Meloni che con Schlein, con l’unico obiettivo di attenuare il danno. Un lavoro impegnativo, spesso estenuante, portato avanti con abnegazione e sacrificio e senza che nulla gliene venga in tasca. Di qui l’idea di cominciare a monetizzare questa attività con una serie di conferenze spettacolo, che i giovani d’oggi chiamano stund up comedy, sul nostro presente travagliato. Non si parlerà solo di politica, ma anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a 4 esaltati irresponsabili e più in generale di come conservare una qualche forma di dignità nel 21 secolo.