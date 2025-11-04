Il conducente di un camion – V.R., 33 anni – e’ rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Gela nel tratto tra Modica e Ispica in direzione Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti si tratterebbe di incidente autonomo: sono stati alcuni automobilisti in transito a chiedere l’intervento dei soccorsi ma per la vittima non c’era piu’ nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla Polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Noto che hanno raccolto le prime testimonianze: sono in corso i rilievi per capire in che modo il conducente abbia perso il controllo del mezzo.