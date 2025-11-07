Vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva l. Si potrà effettuare: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45, domenica da ore 8 a ore 13.45, presso l’ufficio tecnico comunale sito nel cortile municipio. Da lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, sabato da ore 9.30 a 13.30, presso la via Trieste, al civico numero 5, primo piano sopra il comando dei Vigili urbani.
Riferimenti telefonici: 3392901395 e 3389903252
Lo comunica il responsabile della sesta Area Funzionale, Salvatore Cutaia.
GIOVANNI BLANDA


