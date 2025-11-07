Esprimere pubblicamente il proprio disagio, la propria accusa contro l’ingiustizia sociale, prepotenza istituzionale, sopruso delle leggi, mala sanità e precaria educazione.
Dislivello secolare tra nord e sud e così via.
L’ arte non deve tacere.
Uno stimolo costante con riunioni che si svolgono ogni sabato alla Saletta Minerva di Campobello di Licata AG, via Marconi, 1
Ingresso libero
Campobello di Licata, j’accuse! L’arte non deve tacere
