Esprimere pubblicamente il proprio disagio, la propria accusa contro l’ingiustizia sociale, prepotenza istituzionale, sopruso delle leggi, mala sanità e precaria educazione.
Dislivello secolare tra nord e sud e così via.
L’ arte non deve tacere.
Uno stimolo costante con riunioni che si svolgono ogni sabato alla Saletta Minerva di Campobello di Licata AG, via Marconi, 1
Ingresso libero


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE