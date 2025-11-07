I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di due indagati rispettivamente per reati tributari e riciclaggio.

Le indagini, condotte dai militari del Gruppo di Gela, sono scaturite da un’approfondita analisi della contabilità di una società attiva nel settore della meccanica generale, che ha evidenziato “gravi irregolarità fiscali e contabili”. Il legale rappresentante dell’impresa si sarebbe sottratto nel tempo al pagamento delle imposte, commettendo così il reato di omessa dichiarazione. Dalle attività investigative, supportate da controlli incrociati su imprese attive a livello nazionale e da verifiche sui rapporti bancari di diversi soggetti, è emerso un “sistema di movimentazioni finanziarie illecite”. In particolare, gli investigatori delle Fiamme gialle hanno riscontrato trasferimenti di ingenti somme di denaro sul conto personale di un soggetto di Niscemi, in assenza di rapporti commerciali effettivi, consentendo così all’imprenditore gelese di eludere il versamento delle imposte dovute allo Stato.

L’imprenditore, nel tentativo di sottrarsi a eventuali responsabilità amministrative e penali, ha ceduto la società a un cittadino straniero con numerosi precedenti penali e sottoposto agli arresti domiciliari. Il gip di Gela, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie e, per equivalente, dei beni immobili e mobili registrati riconducibili alla società e agli indagati.