L’area settoriale “”Ambiente”” del Comune di Campobello di Licata, ha determinato il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla raccolta differenziata in favore della società “”Seap-Società europea appalti pubblici””. Stabilita la liquidazione che ammonta a euro 6.094,36. Ne ha dato notizia il responsabile dell’area preposta e pubblicata la determina all’ albo pretorio.

Giovanni Blanda