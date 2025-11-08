Colpo grosso ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di una quarantenne impiegata agrigentina e rubare soldi e gioielli. Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe ad oltre 20mila euro. Il furto è stato messo a segno in pieno giorno in un appartamento al primo piano di uno stabile a Villaggio Mosè.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Non sono stati trovati segni particolari di scasso. Una circostanza che lascia ipotizzare l’uso da parte dei ladri della famosa “chiave bulgara”, un attrezzo in grado di aprire anche le porte blindate.