E’ di euro 167.316,96 la somma messa a disposizione deal Comune di Ravanusa, per chi vuole aprire nuove attività nel centro storico (soprattutto bar, ristorazione ed enogastronomia).

Previsto un contributo fino a 28.600 euro a fondo perduto; domande entro il 20 ottobre 2025 via pec; ammesse spese per macchinari, opere murarie (max 40%), software gestionali, assicurazioni (max 10%).

Punteggi per la graduatoria: Sostenibilità economica e business plan realistico (10 punti); Attività innovativa e originale + concept visivo curato (fino a 20 punti)

Analisi di mercato e uso di prodotti locali (5+5 punti), Giovani under 40 e imprese femminili (5 punti); Creazione di nuovi posti di lavoro (5 punti).

Cofinanziamento 12.000 euro (+10) o > 30.000 euro (+20)

Per ulteriori dettagli rivolgersi al Comune di Ravanusa, in via Roma

Giovanni Blanda