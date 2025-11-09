Entro il 30 novembre, la presentazione, al Comune di Campobello di Licata, dell’istanze degli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Sono esclusi i segretari comunali, i dipendenti municipali, i medici, i dipendenti del ministero dell’Interno, Poste telegrafici e gli appartenenti alla Forze armate.
Lo rendono noto il Sindaco Vito Terrana con l’ufficio elettore del Comune.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Iscrizione nell’Albo di scrutatore di seggio elettorale