Accusato di violenza fisica e psicologica nel confronti della moglie trentasettenne, un uomo di 42 anni è stato arrestato a Vittoria (Ragusa) dalla polizia, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip. Lo scorso 10 ottobre, l’uomo, ossessionato dalla gelosia, al culmine di un diverbio ha aggredito la consorte, afferrandola per i capelli e facendola cadere sul marciapiede, dove la vittima ha battuto la nuca. E poi l’ha colpita con calci e schiaffi, che le hanno cagionato lesioni, per cui ha dovuto far ricorso alle cure mediche. L’aggressore ha inoltre minacciato di morte la donna, annunciandole l’intenzione di incendiarle l’autovettura e i beni personali ancora presenti nell’abitazione coniugale. L’uomo ha il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie (deve mantenere una distanza minima di 500 metri), gli è stato applicato il braccialetto elettronico e non può usare alcun mezzo per comunicare con la donna.