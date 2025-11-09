I Carabinieri della Stazione di Cammarata hanno arrestato a Palermo un uomo ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa poche ore prima a San Giovanni Gemini. L’arrestato, un 33enne residente nel centro montano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato, quindi condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La rapina era stata consumata intorno alle 3 del mattino in una sala giochi, dove un individuo con il volto parzialmente travisato aveva fatto irruzione e, mostrando alla dipendente il calcio di una pistola infilata nella cintura, si era fatto consegnare circa 100 euro in contanti prima di allontanarsi a piedi per le vie del centro abitato.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito, nel giro di poche ore, di ricostruire le fasi della rapina e il percorso di fuga del presunto autore. L’analisi dei filmati di videosorveglianza, unita alla conoscenza del territorio, ha permesso di localizzare l’uomo nel capoluogo siciliano e di procedere al suo arresto.