E’ caduto dal tetto di una palestra. Indagini in corso della polizia sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, che non è stato ancora identificato, caduto dal tetto dell’impianto sportivo di via Zurria, a Catania.

Da una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe introdotta nell’immobile nella notte per rubare, quando è precipitato. A fare la scoperta del corpo è stata un’addetta del servizio di pulizia. L’impianto è stato in passato oggetto di ripetuti furti e atti vandalici.

L’uomo sarebbe precipitato mentre calpestava il soffitto della struttura, dove ieri sera fino a tardi si è giocato a pallacanestro.