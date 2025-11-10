La strada statale 192 “della Valle del Dittaino” si prepara a un lungo periodo di lavori. A partire da Lunedì 10 Novembre, infatti, sarà chiuso al traffico un tratto di cinque chilometri in provincia di Enna, tra il km 13,900 e il km 19,200, in modo tale da poter avviare gli interventi di ripristino su due ponti lungo l’asse stradale che collega Catania ed Enna.

Il provvedimento, disposto da Anas, sarà in vigore fino al 3 Marzo 2026, comporterà la chiusura in entrambi i sensi di marcia. Durante il periodo di cantiere, il traffico sarà deviato sulla strada Consortile della zona industriale, con rientro in prossimità dei chilometri interessati.

Sostanzialmente, chi proviene da Catania verso Enna dovrà lasciare la statale al km 19,200 e percorrere interamente la strada Consortile per poi immettersi nuovamente sulla SS192 al km 13,900. Viceversa per chi arriva da Enna. Per entrambe le direzioni sarà possibile raggiungere le stazioni ferroviarie di Dittaino, Pirato, Leonforte e Assoro, passando dalla strada provinciale 62.

I lavori, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, riguardano la demolizione e ricostruzione del ponte al km 16,530 (1 milione di euro) e l’assestamento del ponte al km 18,920 (1,5 milioni di euro). L’intervento rientra nel piano di manutenzione Anas, con l’obiettivo del miglioramento degli standard di sicurezza della statale 192.

Durante le operazioni il personale Anas garantirà la gestione del traffico e l’assistenza agli automobilisti.