La forte pioggia di queste ore ha provocato tanti disagi nel palermitano. Nel capoluogo un’auto con a bordo una coppia e il loro neonato di quattro mesi è rimasta intrappolata a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa, all’altezza del sottopasso che porta verso viale Regione Siciliana in direzione Trapani.

Erano circa le 16.15 quando, dopo la forte pioggia che ha colpito la zona, il livello dell’acqua è salito rapidamente rendendo impossibile uscire dal veicolo. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco e gli uomini del Nucleo sommozzatori, che hanno raggiunto l’auto sommersa e tratto in salvo le tre persone.

La famiglia, in buone condizioni, è stata affidata al personale del 118 per accertamenti. L’intervento ha richiesto diversi minuti e ha provocato rallentamenti al traffico lungo la strada, una delle più colpite dagli allagamenti provocati dal maltempo che nel pomeriggio ha interessato la città.

Maltempo in Sicilia: allagamenti a Licata e criticità diffuse nell’isola

L’ondata di maltempo prevista e segnalata dalla Protezione Civile Regionale, ieri con allerta gialla, sta interessando la Sicilia, provocando disagi e allagamenti in alcune aree dell’isola. Sono stati attivati quattro Centri Operativi Comunali (COC) nei comuni di Licata, Santa Lucia del Mela, Saponara e Milazzo. La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale mantiene un costante monitoraggio della situazione attraverso ricognizioni telefoniche e il raccordo con i sindaci e i presìdi territoriali.

Ieri sera il Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, aveva pubblicato un messaggio straordinario, avvertendo che, sebbene il livello di allerta fosse giallo, in alcune aree particolari, anche stradali, potevano insorgere rischi elevati a causa della confluenza delle acque piovane in assenza di un drenaggio efficiente.

Particolarmente colpita la zona di Licata (AG), dove fin dalle prime ore del mattino sono operative numerose squadre di volontari della Protezione Civile in supporto ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, impegnate in interventi di soccorso alla popolazione, rimozione di fango e acqua e messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite.

Il Servizio Regionale di Protezione Civile della provincia di Agrigento sta seguendo l’evolversi della situazione e ha attivato le seguenti Organizzazioni di Volontariato (OdV):

Nel Palermitano, in via San Martino, si è verificato il crollo di una porzione di muro.

Nel Messinese, a Monforte San Giorgio, si segnala l’allagamento del sottopasso di via del Mare, dove i volontari e le forze dell’ordine sono intervenuti per garantire la sicurezza della circolazione. Anche a Rometta si registrano disagi a valle e malfunzionamenti della rete fognaria.

Nel Siracusano, a Mazzarino, il sindaco ha richiesto l’intervento di squadre di Protezione Civile per la rimozione di fango e detriti dalle strade comunali.

La Sala Operativa Unificata Regionale della Protezione Civile continua a monitorare la situazione e a inviare squadre di volontariato, garantendo un presidio costante dell’evoluzione meteorologica e idrogeologica sull’intero territorio siciliano.