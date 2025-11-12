Il Venerabile Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’ Acquisto, che offrì la propria vita per gli abitanti del Comune dove svolgeva il servizio, facendosi fucilare dai nazisti, sarà ricordato Venerdì 14 Novembre alle ore 18,oo nel Seminario di Agrigento. L’evento, modera il giornalista Salvatore Fuca, sarà introdotto dal Colonnello dei Carabinieri Nicola De Tullio e interverranno lo storico Enzo Di Natali, il pronipote di Salvo D’Acquisto Maresciallo Maggiore Mauro D’Acquisto, il Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri di Sicilia don Salvatore Falzone e l’Arcivescovo mons. Alessandro Damiano che farà le conclusioni.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Bioetica Evangelium Vitae, dall’Arma dei Carabinieri e dall’Arcidiocesi di Agrigento. Durante lo svolgimento della lodevole iniziativa, la poetessa Giuseppina Mira reciterà una poesia dedicata a Salvo D’Acquisto. Gli interventi musicali saranno curati dal Liceo Classico Empedocle indirizzo musicale.

Il Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto offrendo la propria vita è un modello da proporre nell’attuale contesto culturale, spesso segnato da effimeri valori che non soddisfano soprattutto i giovani.