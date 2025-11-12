Tempesta di messaggi e chiamate l’ex fidanzata, osserva tutti i suoi spostamenti e viene arrestato mentre tenta di sfondare la porta di casa della donna. E’ successo a Catania dove la polizia di Stato ha arrestato un catanese di 30 anni per atti persecutori. L’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti e al porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, si sarebbe presentato davanti all’i”abitazione dell’ex fidanzata, nel quartiere Librino, con la pretesa di entrare nell’appartamento. Dopo aver insistito piu’ volte, suonando ripetutamente il campanello e gridato, avrebbe cominciato a sferrare calci e pugni alla porta dell’abitazione.

L’uomo avrebbe anche rivolto diverse minacce alla donna che, impaurita, ha chiesto aiuto ai poliziotti. La vittima, in lacrime, ha spiegato in tempo reale cosa stava accadendo e, per questa ragione, la Sala Operativa ha immediatamente inviato una volante dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo si era gia’ dato alla fuga, ma, dopo qualche ora, in piena notte, e’ tornato davanti alla casa, urlando minacce e insulti nei confronti dell’ex fidanzata che, anche in questo caso, si e’ rivolta alla polizia. In pochi minuti, gli agenti della squadra volanti sono intervenuti nuovamente riuscendo a individuare e a bloccare il 30enne prima che riuscisse a scardinare la porta d’ingresso.

La vittima ha riferito l’incubo vissuto dalla fine della loro relazione sentimentale, mai accettata dal 30enne. Da quel momento, l’uomo sarebbe diventato sempre piu’ aggressivo e geloso, avrebbe cominciato a seguire l’ex, appostandosi davanti alla sua abitazione, giorno e notte, osservando e monitorando tutti i suoi spostamenti. Su disposizione del pm di turno l’uomo e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.