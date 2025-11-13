Grande successo di partecipazione ad Aragona, dove oltre un migliaio di cittadini hanno preso parte al voto per la scelta del progetto da realizzare nell’ambito della democrazia partecipata. Un risultato che conferma il valore dell’impegno civico e il ruolo sempre più centrale dei giovani nella vita della comunità.

A ottenere il consenso della maggioranza — più del 50% degli elettori — è stato il progetto che prevede l’illuminazione dell’impianto sportivo del Fontes Episcopi, un’iniziativa nata proprio da un gruppo di giovani aragonesi desiderosi di migliorare gli spazi dedicati allo sport e all’aggregazione.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, che ha definito il risultato “una splendida dimostrazione di partecipazione democratica e di responsabilità collettiva”.

«È incoraggiante – ha detto Buscemi – vedere tanti giovani impegnarsi in prima persona, interessarsi dei propri bisogni e contribuire concretamente alla crescita del territorio. È da qui che passa il futuro della nostra comunità.»

Sulla stessa linea anche la responsabile del Dipartimento Giovani CGIL, Maria Concetta Barba, che ha rivolto un appello ai ragazzi:

«Continuate a credere nelle vostre idee, fatevi spazio nella società con coraggio e determinazione. Non arrendetevi di fronte alle difficoltà e non cercate altrove quello che potete costruire qui, insieme.»

L’esperienza aragonese dimostra come la democrazia partecipata possa diventare un efficace strumento di crescita civile e sociale, capace di valorizzare il protagonismo giovanile e rafforzare il senso di comunità.