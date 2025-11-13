I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia hanno identificato e denunciato un tunisino 29enne per tentata rapina.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, in via Castello Marieth ha aggredito e ferito alla spalla con un coltello un 26enne nel tentativo di impossessarsi della sua bicicletta.

La vittima, dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell’Ospedale di Siracusa, aveva sporto denuncia ai Carabinieri che sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare e denunciare il responsabile per tentata rapina e porto di coltello.