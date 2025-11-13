“Il danno è immane, non solo per la struttura, ma per l’intera città di Catania”. Così Giovanni Lo Schiavo, segretario provinciale della Cisal Catania, commenta il grave incendio che ieri ha distrutto parte del teatro del complesso fieristico de Le Ciminiere, al viale Africa.

“Le immagini di quelle fiamme che divorano uno dei luoghi più rappresentativi della nostra vita culturale e sociale – afferma Lo Schiavo – colpiscono profondamente la comunità. Siamo di fronte a un episodio che, pur non avendo causato feriti, deve farci riflettere sulla fragilità dei nostri spazi pubblici e sulla necessità di garantire sempre standard di sicurezza elevati, specie nei luoghi dove si svolgono lavori di manutenzione o interventi tecnici”.

Il segretario della Cisal Catania sottolinea inoltre che “quanto accaduto dimostra, ancora una volta, l’urgenza di una maggiore cultura della prevenzione e di controlli più rigorosi nei cantieri e negli edifici pubblici. La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini deve restare una priorità assoluta”.

Lo Schiavo chiede che “si faccia piena chiarezza sulle cause dell’incendio, nel rispetto del lavoro delle autorità competenti, e che vengano avviate rapidamente le operazioni di ripristino per restituire al più presto alla città un bene simbolo della vita culturale e artistica etnea”.

“Come Cisal – conclude – esprimiamo solidarietà ai lavoratori coinvolti e vicinanza alle istituzioni e ai Vigili del Fuoco che, con grande professionalità, hanno operato per contenere un disastro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi”.