Un incidente mortale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, in località Giardinallo, nei pressi del bivio Seccagrande di Ribera. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un camion. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto