LA BUGIA è il tema della prossima tradizionale riunione organizzata e presentata da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, alla Saletta Minerva di Campobello di Licata, sabato 15 novembre alle ore 18 in via Marconi 1
La bugia, la menzogna, l’ ipocrisia da Platone, Aristotele, Socrate, San Agostino , Kierkegaard, Freud a Pasolini e papà Francesco .
I dubbi su ‘la bugia a fin di bene ‘ e la condanna sulla menzogna
Con se stessi
La sedicente cultura fuorviante ei falsi artisti
L’ incontro propone inoltre mostre ed accenni didattici sulle tecniche nonché sorprese finali.
I Silvi vi aspettano!
La cultura e l’arte, già lacerate, sono soltanto interesse del business (uno dei padri della mala politica).
La vostra presenza conta.