

LA BUGIA è il tema della prossima tradizionale riunione organizzata e presentata da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, alla Saletta Minerva di Campobello di Licata, sabato 15 novembre alle ore 18 in via Marconi 1

La bugia, la menzogna, l’ ipocrisia da Platone, Aristotele, Socrate, San Agostino , Kierkegaard, Freud a Pasolini e papà Francesco .

I dubbi su ‘la bugia a fin di bene ‘ e la condanna sulla menzogna

Con se stessi

La sedicente cultura fuorviante ei falsi artisti

L’ incontro propone inoltre mostre ed accenni didattici sulle tecniche nonché sorprese finali.

I Silvi vi aspettano!

La cultura e l’arte, già lacerate, sono soltanto interesse del business (uno dei padri della mala politica).

La vostra presenza conta.