

Un grande traguardo, dieci anni di impegno e amore per la cultura e la musica siciliana: il gruppo “I SICILIAN FOLK” si prepara a celebrare il suo decimo anniversario con un evento speciale, promettendo una serata indimenticabile di passione, folklore e autenticità. L’appuntamento è fissato per Domenica 16 Novembre alle ore 20:30 presso il prestigioso Teatro Sociale di Canicattì, con ingresso gratuito per tutti i partecipanti.

L’evento, “Tra Palco e Realtà”, non sarà un semplice spettacolo, ma un vero e proprio “viaggio emozionante” attraverso le radici profonde della tradizione siciliana. I dieci anni di attività del gruppo verranno ripercorsi attraverso canti, balli e storie che mirano a toccare l’anima, offrendo al pubblico sia le interpretazioni classiche del folklore che quelle più sentite e personali dedicate all’amata terra di Sicilia.

Questo anniversario rappresenta un’occasione unica per onorare il ricco patrimonio culturale siciliano e la dedizione dimostrata dal collettivo in un’intera decade.

Gli organizzatori ringraziano vivamente l’Amministrazione Comunale, le attività commerciali e ogni singolo cittadino per aver mostrato interesse per un progetto che mette al centro: L’AMORE PER LA PROPRIA TERRA . Si invita caldamente la cittadinanza e tutti gli appassionati a partecipare per celebrare questo storico traguardo in un’atmosfera di “pura energia e autenticità.”

Non perdete l’occasione di vivere un pezzo di storia, musica e passione siciliana.