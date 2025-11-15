Un arresto e una denuncia in stato di libertà. È questo il risultato di due distinti interventi che i Carabinieri delle Stazioni di Pioppo e Monreale, hanno messo a segno nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad accumunare i due episodi, l’intuito su strada dei militari, che in entrambi i casi hanno notato movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni dei due indagati, già noti alle forze dell’ordine.

Nel primo intervento, a Pioppo, i Carabinieri supportati nelle fasi di ricerca dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 27enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da giorni i militari avevano notato movimenti sospetti davanti l’abitazione del giovane. Auto che arrivavano e ripartivano a ogni ora del giorno, brevi incontri e fugaci scambi di oggetti: tutti indizi che lasciavano poco spazio ai dubbi. Dopo aver raccolto sufficienti elementi, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione domiciliare, resa possibile grazie anche al fiuto infallibile del pastore tedesco “Aaron”, il 27enne, accortosi dell’arrivo dei militari ha provato a liberarsi della droga gettando dalla finestra un contenitore di plastica. All’interno un panetto di hashish da 30 grammi, prontamente recuperato in un giardino retrostante. L’unità cinofila ha poi segnalato la presenza di sostanza stupefacente addosso al giovane: una dose di hashish era nascosta negli slip. Nel seminterrato dell’abitazione, i militari hanno trovato un coltello da cucina sporco di residui di droga, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una cassetta metallica con 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Non molto lontano, nel limitrofo comune di Monreale i Carabinieri di quel Comando Stazione, supportati anche in questo caso dall’unità cinofila, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio un 36enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in questa circostanza, ad insospettire i militari sarebbe stato lo strano andirivieni nei pressi dell’abitazione dell’uomo, nei confronti del quale è scattato, immediato, il controllo.Gli Uomini dell’Arma hanno rinvenuto nella sua disponibilità e, occultata all’interno della mobilia nel suo appartamento, circa 30 grammi tra hashish e marijuana divisa in dosi e pronta per essere venduta. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.