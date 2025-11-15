Il dott. Giovanni Nigro noto fisioterapista della comunità Campobellese è il nuovo Governatore della Misericordia di Campobello di Licata. A seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive, I volontari chiamati a votare alla scadenza del quadriennio, hanno eletto in seno al Magistrato l’organo di governo dell’associazione nata nel 1997. Ne fanno parte : Carmelo Vaccaro; Carmelo Gatì; Giovanni Nigro; Lavinia Corbo; Enza Gruttadauria; Eleonora La Greca; Alessio Sciascia. Nella riunione del Magistrato susseguitasi all’elezione i componenti all’unanimità, hanno eletto Giovanni Nigro Governatore per il prossimo quadriennio; Carmelo Gatì continuerà ad espletare il ruolo di V. Governatore esecutivo, mentre Carmelo Vaccaro assume l’incarico di Amministratore, infine, Lavinia Corbo continuerà a svolgere l’incarico di segretaria dell’Associazione. Il Neo-Governatore ha voluto ringraziare il magistrato precedente ed in primis il Governatore uscente Carmelo Vaccaro per aver guidato per un decennio il movimento raggiungendo dei traguardi straordinari. La Misericordia ha continuato Nigro, ormai è un’istituzione per la comunità Campobellese e non solo, da 30 anni circa opera in diversi ambiti del sociale e dell’emergenza sanitaria diventando sempre di più punto di riferimento per le istituzioni locali, provinciali e regionali. Non ultimo il lavoro svolto dal Governatore uscente insieme a tutto il magistrato e i volontari per l’acquisto della nuova ambulanza che pone la Misericordia di Campobello di Licata al top del sistema emergenza-urgenza per dotazione di elettromedicali e ausili, come la nuova barella bariatrica collaudata per il trasporto dei pazienti grandi obesi , caratteristica questa sul territorio Agrigentino che vanta solo la nostra associazione. Intanto per il futuro, oltre a mantenere le caratteristiche già conosciute e apprezzate, obiettivo dell’associazione è costituire il raggruppamento di Protezione Civile per venire incontro alle ormai innumerevoli esigenze di carattere emergenziale che possono interessare la nostra comunità.