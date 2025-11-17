Un ciclista, Alessandro Finazzo, avvocato di 56 anni, ha accusato un malore mentre era in bici, una delle sue passioni più grandi, in viale Margherita di Savoia, a Mondello. Stando a una prima ricostruzione, l’arrivo dei sanitari avrebbe subito dei ritardi. Le deviazioni imposte per la maratona avrebbero rallentato la corsa dell’ambulanza, poi scortata sul posto da una pattuglia dei carabinieri.

Per l’avvocato Finazzo, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo che, dopo aver constatato il decesso, hanno avvisato i familiari.