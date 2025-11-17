Un operaio di 36 anni di origine albanese è morto mentre era al lavoro in un cantiere edile a Pozzallo, in provincia di Ragusa. La vittima è stata travolta dal braccio di una betoniera utilizzata per il getto del cemento. Nell’incidente è rimasto ferito ma non in modo grave un collega che con lui stava lavorando alla realizzazione di un solaio. Il 36enne è stato subito soccorso e trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Modica dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro. Il cantiere è stato sequestrato dalla procura di Ragusa che ha aperto un fascicolo.
Travolto da betoniera, morto operaio di 36 anni
