Il Consiglio Comunale di Canicattì tornerà a riunirsi lunedì 17 novembre 2025 nella Sala Consiliare di Corso Umberto I.

La seduta pubblica in sessione ordinaria è fissata per le ore 18:30 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per le ore 19:30 in seconda convocazione.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

Mozione – Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli

(presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi – prot. 25299/2025)

Mozione – “Sicurezza”

(presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi – prot. 26704/2025)

Mozione – Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione al Governo italiano e agli organismi internazionali

(presentata dai consiglieri F. Falcone, A. Turco, G. Di Fazio, A. Cuva, G. La Greca, A. Alessi, G. Cilia – prot. 31718/2025)

6-7-8. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (ex art. 194 D.Lgs. 267/2000) per tre diverse controversie giudiziarie:

C. M. c/ Comune di Canicattì (pignoramento n. 1120/2024)

S. T. c/ Comune di Canicattì (pignoramento n. 1134/2024)

G.E. c/ Comune di Canicattì (causa di lavoro R.G. 3837/2024)

Tutte presentate dall’Economo Comunale dott.ssa A. Carrubba

Interrogazioni

Note importanti

In seconda convocazione (ore 19:30) è sufficiente la presenza di 2/5 dei consiglieri assegnati.

In caso di ulteriore mancanza del numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

La seduta è aperta al pubblico e si preannuncia particolarmente accesa per la presenza di temi di grande attualità locale e internazionale.