Il Consiglio Comunale di Canicattì tornerà a riunirsi lunedì 17 novembre 2025 nella Sala Consiliare di Corso Umberto I.
La seduta pubblica in sessione ordinaria è fissata per le ore 18:30 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per le ore 19:30 in seconda convocazione.
Ecco i punti all’ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
Mozione – Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli
(presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi – prot. 25299/2025)
Mozione – “Sicurezza”
(presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi – prot. 26704/2025)
Mozione – Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione al Governo italiano e agli organismi internazionali
(presentata dai consiglieri F. Falcone, A. Turco, G. Di Fazio, A. Cuva, G. La Greca, A. Alessi, G. Cilia – prot. 31718/2025)
6-7-8. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (ex art. 194 D.Lgs. 267/2000) per tre diverse controversie giudiziarie:
C. M. c/ Comune di Canicattì (pignoramento n. 1120/2024)
S. T. c/ Comune di Canicattì (pignoramento n. 1134/2024)
G.E. c/ Comune di Canicattì (causa di lavoro R.G. 3837/2024)
Tutte presentate dall’Economo Comunale dott.ssa A. Carrubba
Interrogazioni
Note importanti
In seconda convocazione (ore 19:30) è sufficiente la presenza di 2/5 dei consiglieri assegnati.
In caso di ulteriore mancanza del numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.
La seduta è aperta al pubblico e si preannuncia particolarmente accesa per la presenza di temi di grande attualità locale e internazionale.