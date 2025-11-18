In occasione delle due giornate straordinarie del 14 e 15 novembre, vissute nella luce della spiritualità e della devozione per Santa Venera, Patrona di Grotte, la comunità si è raccolta attorno a celebrazioni intense e ricche di significato, presiedute da don Salvatore Zammito.

Un momento particolarmente emozionante è stato il rito della consegna delle chiavi della Città alla Santa Patrona: un gesto storico, compiuto per la prima volta dal Sindaco Alfonso Provvidenza.

A seguire, si è svolta la Solenne Processione con il Simulacro e le Reliquie di Santa Venera, guidata all’interno della Chiesa dal comitato presieduto da Domenico Vizzini, e conclusa con la Benedizione finale. Un atto carico di simbolismo, che rinnova e rafforza il profondo legame tra la comunità grottese e la sua amata Protettrice.

Alla celebrazione ha preso parte anche l’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’ARS, alla quale è stata consegnata una targa in segno di riconoscenza per il suo costante impegno nella riuscita dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona.