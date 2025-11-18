E’ giallo sulla morte di un uomo di 43 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto a Floridia, in prossimità di via Crispi. Molta la concitazione dopo il rinvenimento del corpo da parte dei familiari, considerato che la vittima abitava a pochi passi dal luogo in cui è stato trovato senza vita.

Le indagini: prima ipotesi è morte naturale

Le indagini sono in mano ai carabinieri della tenenza di Floridia che non escludono un decesso legato a cause naturali, forse per via di un malore ma ci sono in corso degli accertamenti prima di chiudere definitivamente la faccenda.