I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un soggetto che trasportava a bordo di un’autovettura circa 35 kg di cocaina.

In particolare i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’imbocco della tangenziale di Catania, nella zona del casello autostradale di S. Gregorio di Catania.

Il conducente, di origine romana, è apparso da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo.

Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire numerosi panetti di sostanza stupefacente, poi rivelatasi cocaina e di peso complessivo pari a circa 35 chilogrammi, abilmente occultati all’interno di due borsoni contenenti gli effetti personali del conducente.

Alla luce delle evidenze emerse, i militari delle Fiamme Gialle, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, hanno proceduto al sequestro di iniziativa dell’ingente carico di droga e del SUV utilizzato per il suo trasporto, nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

Il narcotico, qualora messo in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro.

In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di finanza di Catania, il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato i sequestri e l’arresto disponendo altresì di condurre il responsabile presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.